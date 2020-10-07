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Общество

В Пензе ищут свидетелей пожара в ресторане «Засека»

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Бывший ресторан «Засека» стал местом паломничества многих пензенцев. На пепелище приходят даже целыми семьями. Каждый старается запечатлеть то, что осталось от деревянного памятника архитектуры. Фотографируют и взрослые, и дети. Накануне любопытных глаз было в разы больше.

Объятый пламенем ресторан привлек внимание сотен горожан, которые приняли трагедию за некое фаершоу. Бесстрашные блогеры ради одного удачного кадра готовы были оказаться в самом эпицентре пожара.

«Зеваки, во-первых, мешают выполнению основных задач и создают угрозу не только нам, но и себе. В результате тушения пожара вчера было эвакуировано 17 кислородных баллонов с объекта. Представьте: если взрывается кислородный баллон, он разворачивается и как бритвой срезает все, что находится рядом», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

В управлении МЧС России рассказали и о других сложностях, с которыми столкнулись огнеборцы. Один пожарный гидрант, расположенный на территории ресторанного комплекса, не мог в должной мере обеспечить необходимый расход воды. Поэтому в срочном порядке была проложена магистраль от ближайшего пруда.

Жертв и пострадавших нет, эвакуировали около 50 человек. Сотрудники покидали заведение в суматохе. Многие из них выбежали на улицу в одной униформе, оставив личные вещи в огне.

«Вроде бы проводка пахла, а кто-то говорит: жир в вытяжке загорелся. Не ясно», - рассказал сотрудник ресторана Александр.

История «Засеки» началась в 1977 году, когда секретарь областного комитета КПСС Георг Васильевич Мясников предложил на месте прохождения засечной черты поставить символический резной терем.

Автором проекта основного здания стал ведущий художник-архитектор города Азарий Маматкадзе. Его зять Сергей Леоньтьев - один из ныне здравствующих участников строительства резного дворца.

«Еще до выхода в эфир новостей мне и жене прислала дочка фотографии. Это меня шокировало. По сути, это последний объект, который оставался», - пояснил он.

За считанные минуты огонь полностью уничтожил то, что долго и кропотливо создавали талантливые пензенские зодчие, - срубовое здание из массива лиственницы и элементы декора из дуба. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров.

В качестве одной из версий произошедшего рассматривается перегрев системы вентиляции.

«Главное управление МЧС России по Пензенской области обращается ко всем жителям Пензенской области, которые стали свидетелями пожара в ресторане «Засека» либо были в ресторане на момент, когда начался пожар, с просьбой сообщить в управление надзорной деятельности и профилактической работы по телефону 68-17-77. Нам необходимо собрать данные для установления всех обстоятельств пожара в ресторане», - отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Получат страховку и за бугор...

Гость||

Туда бы подьехать на автолавке с чипсами и пивом- месяц можно было не работать.

Гость||

Привет Нерону, какой артист скоро погибнет!

Гость||

Гость писал(a):

Привет Нерону, какой артист скоро погибнет!
Что, Сергей Михайлович, страшно стало?

Гость||

Драм сгорел, носачева долбили, а сейчас за прежнее возьмутся или перестанут крайних из пожарных назначать

Имя: Гость
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