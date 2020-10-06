Уроженец Пензы Егор Крид подарил учительнице цветы

06.10.2020 | 09:14

Заместитель директора пензенского лицея № 2, бывший педагог Егора Крида Алла Степанова рассказала о том, как ее поздравил певец.

В День учителя, 5 октября, женщина получила от него цветы и открытку. Фотографии она разместила на своей странице во «ВКонтакте».

«Егор, хороший мой! Да какой же ты внимательный! Какой же ты молодец!!! Удивительные мои ученики!!!! Удивительный букет из Москвы в Пензу к Международному Дню Учителя!!!» - оценила Степанова.

В открытке, прикрепленной к букету, написано: «Алла Сергеевна, поздравляю вас с Днем учителя. Желаю вам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам от всего сердца за все, что вы для меня сделали. Ценю. Помню. С уважением, Егор».

В комментариях Алла Степанова рассказала, что многие из учеников стали ее друзьями, и перечислила более 20 имен наиболее близких выпускников.

Егор Крид (настоящее имя - Егор Николаевич Булаткин) родился в Пензе в 1994 году. Окончил лицей современных технологий управления № 2. Певец часто навещает родной город, он даже сделал тату с кодом Пензенской области.