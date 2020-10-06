Стало известно о новых заражениях COVID-19 в Пензенской области

06.10.2020 | 10:30

В Пензенской области продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Данные на утро вторника, 6 октября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

По подсчетам оперативного штаба, за последние сутки в регионе было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. В итоге их общее количество за все время пандемии достигло 11 454.

Выздоровели 9 204 пациента. 41 человек был выписан из больниц в Пензенской области за последние сутки.

Умерли с начала пандемии, согласно информации оперштаба, 137 человек. О последней жертве стало известно 2 октября. Ей оказался мужчина 1950 года рождения.

Всего за минувшие сутки в России было выявлено 11 615 заболевших коронавирусной инфекцией. У 3 282 (28,3%) из них не было клинических проявлений.