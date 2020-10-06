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Общество

Стало известно о новых заражениях COVID-19 в Пензенской области

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В Пензенской области продолжается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Данные на утро вторника, 6 октября, обнародовал портал стопкоронавирус.рф.

По подсчетам оперативного штаба, за последние сутки в регионе было выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. В итоге их общее количество за все время пандемии достигло 11 454.

Выздоровели 9 204 пациента. 41 человек был выписан из больниц в Пензенской области за последние сутки.

Умерли с начала пандемии, согласно информации оперштаба, 137 человек. О последней жертве стало известно 2 октября. Ей оказался мужчина 1950 года рождения.

Всего за минувшие сутки в России было выявлено 11 615 заболевших коронавирусной инфекцией. У 3 282 (28,3%) из них не было клинических проявлений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Непонятно, на кого рассчитана эта "статистика"? Пенза- город небольшой, у большинства есть родственники/ знакомые врачи, всем уже известно, что им приказано НЕ ставить диагноз " корона" там, где это возможно. Пишут ОРВИ, например. Блин, ну реально уже весь город в курсе, ну хватит смешить этими цифрами.

Гость||

Полностью вас поддерживаю! Хватит писать бред! Лучше вообще ничего не пишите

Гость||

В нашем садике на прошлой неделе аж до 30 детей доходило в группе ( а это значит, что и 30 родителей забирают/ приводят). Половина мам не работают при этом. Пожалейте уже детей!

Гость||

Так еще и врачи на вызов не ходят ,как хочешь , так и лечись !

Гость||

Примите лучше реальные меры во время пика: ограничьте посещения садов, возможно отправьте детей на досрочные каникулы, уберите уже наконец все эти массовые мероприятия. Чтобы потом не сажать людей на карантин и лишать их работы, лучше подстраховаться сейчас! Реальными делами, а не левыми цифрами, типа психологически меньше сотни...

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять ВСЕ требования Роспотребнадзора?

Сейчас самое время обратится к Федералам за помощью деньгами.

В Великобритании запретили церемонию прощания с умершим из-за того ,что сыновья придвинули стулья к гробу ближе 1,5 метра.

Есть у нас умники,которые кричат,то труп не заразен.

Тогда пусть объяснят Китаю,что запретил импорт нашей курятины,где на упаковке был найден коронавирус и Россия теряет от 50 до 70 миллионов рублей.

Захоронение умерших от коронавируса расписано в постановлении Роспотребнадзора,но не выполняется.

Вопрос: почему и кому это нужно?

Гость||

Так Москва вроде вся переходит на удалёнку,знать у нас ещё много детей в губернии?

Гость||

Пензаинформ, прекратите печатать лживую статистику!

Гость||

У нас либо нет никаких ограничений, либо сразу карантин для всех! Сейчас разрешают всем в сады ходить- потом одним днём всем запретят, вместо того, чтобы пока ограничить посещения. Вместо того, чтобы просто школьников на каникулы отправить- из потом сразу на дистанционку. Вместо того, чтобы сейчас отправить работать удаленно кого возможно- потом отправят всех на карантин. И и.д.

Гость||

Поддерживаю того, кто за крематорий!

и я поддерживаю. но не из-за ковида, а в принципе он пригодится

ОНИ не хотят строить крематорий,боясь что будет мало рентабелен. Но ларчик открывается просто: Нужно сделать колумбарии на Н-Западном кладбище и в Чемодановке. На Н-Западном место в ячейке к примеру 200-300 тысячь ,в Чемодановке естественно дешевле. Предусмотреть семейные ячейки. Конечно всё должно быть хорошо оборудовано,содержаться круглый год в чистоте и порядке. Не секрет,что за места на кладбищах кто-то ,кому-то может отдавать деньги.Здесь можно иметь чистые деньги ,не нарушая закон.

Всё окупится. Просчитайте.

Гость||

Давно бы как в Москве перевели бы на удаленку (там, где это возможно)

Гость||

Когда же озвучат реальные цифры? Понятно, что не 90 и не 97 случаев в день в Пензенской области. Действительно, уж лучше бы вообще ничего не озвучивали и не писали.

Гость||

Люди живут в этом городе, работают в разных сферах, в том числе медицине, общаются, видят происходящее вокруг.как врачи приезжают, что пишут, как сдаются тесты, как заполнены больницы, сколько детей в классах болеют...примите уже какие-то реальные меры, действительно, о "цифрах" уже все знают, не слепые и не глухие.

Гость||

А что с крематорием?

Гость||

Хоть 50;человек нарисуйте, а ситуацию это не изменит.кого обманывают?

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Имя: Гость
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