Пензенцам понравился цвет обновленного подвесного моста

06.10.2020 | 18:42

Предстал почти во всей красе - обновленный подвесной мост поменял свой цвет на участке от улицы Урицкого до улицы Злобина. Поначалу идея местных архитекторов сделать переправу через Суру рубиново-красной многим жителям областного центра казалась неудачной. Однако в конечном виде такое дизайнерское решение горожанам пришлось по вкусу.

«Практически Сан-Франциско. Оживляет вид», - отметила девушка.

«Достойно. Я оценила, что в нашем городе стали что-то улучшать, чтобы он выглядел еще красивее», - пояснила пензячка.

«Мы когда далеко сидели, то нам не очень понравилось - он как будто ржавый. А поближе подошли - да, можно оставить», - сообщила женщина.

Косметический ремонт еще не завершен, нужно привести в порядок скрытую от большинства прохожих нижнюю часть моста. Бригада строителей не торопясь выполняет пескоструйную очистку металлической конструкции. Спешить и некуда - наносить на поверхность все равно нечего: московская фирма вновь задерживает поставку краски.

Алексей Веденяпин продемонстрировал пустые ведра и рассказал о таких же своих карманах. Стоимость работ - почти 7,5 миллиона рублей, их предпринимателю заплатят после того, как объект примут.

В соответствии с контрактом полностью покрасить подвесной мост нужно было до 1 октября. Теперь подрядную организацию, скорее всего, ждут штрафные санкции. Руководство строительной фирмы оказалось связанным по рукам и ногам.

«Поставщик краски - монополист. И, так как была указана определенная краска, мы другую не могли. Нам отдают небольшими партиями, потому что производство этой краски индивидуально, и идет задержка», - объяснил руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.

Весь необходимый материал (около 60 ведер) пообещали привезти на следующей неделе, после чего рабочим потребуется два-три дня, чтобы полностью покрасить одну из главных достопримечательностей Пензы.