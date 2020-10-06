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Общество

Пензенцам понравился цвет обновленного подвесного моста

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Предстал почти во всей красе - обновленный подвесной мост поменял свой цвет на участке от улицы Урицкого до улицы Злобина. Поначалу идея местных архитекторов сделать переправу через Суру рубиново-красной многим жителям областного центра казалась неудачной. Однако в конечном виде такое дизайнерское решение горожанам пришлось по вкусу.

«Практически Сан-Франциско. Оживляет вид», - отметила девушка.

«Достойно. Я оценила, что в нашем городе стали что-то улучшать, чтобы он выглядел еще красивее», - пояснила пензячка.

«Мы когда далеко сидели, то нам не очень понравилось - он как будто ржавый. А поближе подошли - да, можно оставить», - сообщила женщина.

Косметический ремонт еще не завершен, нужно привести в порядок скрытую от большинства прохожих нижнюю часть моста. Бригада строителей не торопясь выполняет пескоструйную очистку металлической конструкции. Спешить и некуда - наносить на поверхность все равно нечего: московская фирма вновь задерживает поставку краски.

Алексей Веденяпин продемонстрировал пустые ведра и рассказал о таких же своих карманах. Стоимость работ - почти 7,5 миллиона рублей, их предпринимателю заплатят после того, как объект примут.

В соответствии с контрактом полностью покрасить подвесной мост нужно было до 1 октября. Теперь подрядную организацию, скорее всего, ждут штрафные санкции. Руководство строительной фирмы оказалось связанным по рукам и ногам.

«Поставщик краски - монополист. И, так как была указана определенная краска, мы другую не могли. Нам отдают небольшими партиями, потому что производство этой краски индивидуально, и идет задержка», - объяснил руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.

Весь необходимый материал (около 60 ведер) пообещали привезти на следующей неделе, после чего рабочим потребуется два-три дня, чтобы полностью покрасить одну из главных достопримечательностей Пензы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ахахахахахахах

Гость||

Это мост Дружбы.

Гость||

Брехня.

Гость||

Однозначно не понравился. Он более менее выглядит только в ясную погоду и только если солнце за спиной ,когда солнце -освещение за мостом ,то с этой стороны он выглядит тёмно бордовым,а в предрассветной дымке вообще чёрным.Удалось сделать фотографии когда мост был покрашен на половину с двух сторон ,без корректировки программой то ещё зрелище.Да вон здесь верхнее фото.В Москве тоже покрасили вантовый мост в Крылатском ,только фермы красные ,а сам мост серебристо- серый.Идея с самого начала была идиотской ,у нас не Сан -Франциско другие естественное освещение,погода и условия.Кроме того подрядчиком изгажен красной эпоксидной краской серый не полированный гранит ,где начинается аллея черных виселиц,прямо как пятна крови.Все к чему не прикасается Иоффе ,все выходит уродским .И последнее обратите внимание на свежепостроенной набережной уже отваливается гранитная плитка на лестницах идущих к воде с обеих сторон!

Гость||

Как же техзадание писали, если нет аналогов краски? Куда смотрит ФАС?

Гость||

Надо было черного цвета добавить, чтоб как гроб.

Гость||

88 % проголосовавших ПРОТИВ покраски подвесного моста Дружбы в красный или рубиновый цвет: https://www.penzainform.ru/news/social/2020/08/08/penzentci_ne_odobrili_variant_novogo_tcveta_podvesnogo_mosta.html

Почему мнения жителей Пензы игнорируются?

Гость||

Вот подлюки поганые.Всё по просьбам трудящихся...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Поставщик краски - монополист. И, так как была указана определенная краска, мы другую не могли. Нам отдают небольшими партиями, потому что производство этой краски индивидуально, и идет задержка», - объяснил руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.
Гость писал(a):
Как же техзадание писали, если нет аналогов краски? Куда смотрит ФАС?
Не правда есть. Просто они выбрали этого поставщика. Я уже писал что у этого производителя есть юр.адреса,но это только склады ,у них нет своих производств ,сильно шифруются. Т.е. они работают по пред заказам ,заказывая не ходовые краски на других производствах,и просто клея свои этикетки. Такие же краски есть и у финского,и у немецкого производителя,возможно и у других наших,надо смотреть.

Имя: Гость
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