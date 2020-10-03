Пензенские ветераны ОМОНа отметили 32-летие спецподразделения

03.10.2020 | 20:15

В воинском сквере «Во славу русского оружия» собрались те, кто служил в отряде милиции особого назначения. Буква М в аббревиатуре ОМОН теперь обозначает «мобильный».

Ветераны МВД отметили день рождения спецподразделения, созданного в СССР в 1988 году. Это было время нарастания социально-политической напряженности - общественные волнения, митинги, военные столкновения. Нужна была структура, способная сдерживать конфликты и рост преступности.

«Начали принимать участие в мероприятиях противодействия. Эти отряды стали связующим звеном между милицией и армией», - отметил ветеран пензенского ОМОНа Юрий Краснов.

Старший прапорщик Валерий Федосеев - типичный пензенский омоновец: служил с 1995 года по 2003-й, патрулировал улицы города, воевал в Чечне, ездил в командировки на Северный Кавказ, ликвидировал организованные преступные группы. Случай в Кузнецком районе запомнился ему надолго. Это было в «лихие 90-е».

«Брали банду, грабившую на трассе дальнобойщиков и частных лиц. В засаде сидели с неделю, наверное. Взяли бандитов на живца, тихо, мирно, без жертв. По-омоновски», - рассказал Валерий Федосеев.

Во время операций по восстановлению конституционного порядка на Северном Кавказе при исполнении служебного долга погибли три сотрудника пензенского ОМОНа.