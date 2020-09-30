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Общество

Бизнесмены из Саратова остались в восторге от Спутника

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Город Спутник покоряет сердца все большего количества жителей России. С каждой новой экскурсией число влюбленных в микрорайон людей увеличивается. Так произошло и с делегацией из Саратова, посетившей Спутник в рамках бизнес-миссии в пятницу, 25 сентября.

Предприниматели, изучавшие новые направления развития для своего бизнеса, увидели, как строится и развивается Спутник, какие объекты появятся здесь в ближайшем будущем, а также оценили современную инфраструктуру, в частности обустройство набережной.

«Хочется, чтобы не только в Пензе, но и в других городах были такие замечательные места. Жить здесь - это одно счастье, я бы сам стремился сюда. У каждого есть дом-мечта, квартира-мечта, машина-мечта, а здесь - город-мечта», - поделился впечатлениями генеральный директор саратовской компании Владислав Сальников.

«Я в диком восторге даже не столько от количества социальных объектов, которых у нас не хватает, например, а от инфраструктуры для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Ролики, велосипеды - я в своем городе позволить себе это не могу. Здесь люди, я так понимаю, очень счастливые», - отметил представитель саратовского детского лагеря Виталий Сетежев.

Представители Саратова не раз отмечали, что им уютно в Спутнике. Очередные гости с берегов Волги испытали те же чувства и уехали с мыслями снова вернуться в Город Спутник.

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