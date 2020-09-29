Главный следователь области проведет прямую телефонную линию

29.09.2020 | 08:07

В среду, 30 сентября, руководитель СУ СК РФ по Пензенской области Дмитрий Матушкин будет принимать обращения жителей региона по телефону.

Вопросы пензенцы смогут задать, позвонив по номеру 8(8412)36-13-24.

Как пояснила старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая, время приема обращений - с 14:00 до 16:00.

«Гражданин, желающий обратиться по прямой телефонной линии к Дмитрию Матушкину, связывается по указанному телефону с сотрудником следственного управления, которому сообщает свои персональные и контактные данные, суть обращения и иную необходимую информацию, после чего устанавливается непосредственное соединение», - добавила она.