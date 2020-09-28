В Пензе представили книгу о работниках духовной семинарии

28.09.2020 | 19:43

Тысячи архивных источников поднял Михаил Денисов, пока работал над уникальным словарем «Преподаватели и служащие Пензенской духовной семинарии (1800-1918 гг.)». В сборнике биографии 285 педагогов и сотрудников учебного заведения. Выверять информацию автору пришлось и в местном архиве, и в других регионах. Учителя семинарии трудились не только в Сурском крае, они оставили след в разных уголках страны.

«Словарь я задумал в тот момент, когда возглавлял кафедру церковной истории Пензенской духовной семинарии. Хотя в Пензенском крае чрезвычайно много издано трудов, именно по преподавательскому составу семинарии как раз то самое белое пятно, которое можно было восполнить», - отметил Михаил Денисов.

Он директор научно-исследовательского центра «Приходская история», церковный краевед, агиограф (изучает жития святых), является воспитанником академика с мировым именем Сигурда Шмидта.

Автор порядка ста опубликованных трудов представил посетителям библиотеки имени Лермонтова новую работу.

«Я хотел бы, чтобы этот словарь ассоциировали не только с Пензенской семинарией, но и вообще с пензенским народным образованием. Потому что 80% преподавательского состава одновременно преподавали и в светских учреждениях Пензы», - пояснил Михаил Денисов.

Тираж словаря - 1 000 экземпляров. Книга позволяет глубже окунуться в историю семинарии со времени ее основания в 1800 году и до ее закрытия в 1918-м.