Сетевое издание|18+|Понедельник|28 сен 2020|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе представили книгу о работниках духовной семинарии

Печать

Тысячи архивных источников поднял Михаил Денисов, пока работал над уникальным словарем «Преподаватели и служащие Пензенской духовной семинарии (1800-1918 гг.)». В сборнике биографии 285 педагогов и сотрудников учебного заведения. Выверять информацию автору пришлось и в местном архиве, и в других регионах. Учителя семинарии трудились не только в Сурском крае, они оставили след в разных уголках страны.

«Словарь я задумал в тот момент, когда возглавлял кафедру церковной истории Пензенской духовной семинарии. Хотя в Пензенском крае чрезвычайно много издано трудов, именно по преподавательскому составу семинарии как раз то самое белое пятно, которое можно было восполнить», - отметил Михаил Денисов.

Он директор научно-исследовательского центра «Приходская история», церковный краевед, агиограф (изучает жития святых), является воспитанником академика с мировым именем Сигурда Шмидта.

Автор порядка ста опубликованных трудов представил посетителям библиотеки имени Лермонтова новую работу.

«Я хотел бы, чтобы этот словарь ассоциировали не только с Пензенской семинарией, но и вообще с пензенским народным образованием. Потому что 80% преподавательского состава одновременно преподавали и в светских учреждениях Пензы», - пояснил Михаил Денисов.

Тираж словаря - 1 000 экземпляров. Книга позволяет глубже окунуться в историю семинарии со времени ее основания в 1800 году и до ее закрытия в 1918-м.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Ну среди поповских и распродай.

Гость||

ЗАЧЕМ ТАКИЕ НОВОСТИ НА СВЕТСКОМ САЙТЕ?

Православный сайт РПЦ никто не посещает?

А нам тогда зачем знать это? Для меня это ересь...

Гость||

опять. рузка фамильные под местных косят. мол, мы - не жиды, жиды - не мы. но что данная контора - филиал людоедской жральницы - трудно скрыть. да и русские (они же татары, или правильнее сказать, тартарские ) народы об этой их функциональности знали давно

Гость||

Срочно представить к государственным наградам!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я хотел бы, чтобы этот словарь ассоциировали не только с Пензенской семинарией, но и вообще с пензенским народным образованием.
Мракобесие по определению не может быть притянуто к образованию.Попы всегда боролись с наукой и всеми силами уничтожали любого несущего в мир знания и изобретения.Мы помним,как сожгли Бруно лишь за то,что он высказал сомнения относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего неортодоксального подхода к трактованию Троицы.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте