В Пензе пенсионеры заждались домашнего тепла

28.09.2020 | 19:34

Недолго пензенцам осталось радоваться теплым дням. По прогнозам синоптиков, антициклон, который принес в регион бабье лето, скоро уйдет. На улице скоро заметно похолодает и в квартирах горожан, соответственно, тоже. В связи с этим на оперативном совещании в правительстве области объявили дату начала отопительного сезона.

Уже в понедельник, 5 октября, батареи должны прогреться на социально значимых объектах: в учреждениях здравоохранения, культуры и образования, а затем и в жилых домах, некоторые их которых не готовы к подаче тепла.

Например, строение на улице Попова, 20, пока остается отрезанным от центрального отопления. Капитальный ремонт, начавшийся там еще в мае, никак не завершится.

Тамара Французова живет на первом этаже. Женщина говорит о непрофессионализме строителей, которые не учли тот факт, что в старом доме нет подвала, где можно было бы смонтировать так называемую обратку.

«В каждой квартире надо полы снимать и там проводить. Они предложили нам не снимать, а провести трубы по комнате: «Ну, а что? Подумаешь, занавеску повесите и все, не видно будет», - сообщила женщина.

Между тем в конце следующей недели столбики термометров поползут вниз, а солнце скроется за тучами. Пензенцы в полной мере ощутят дыхание осени.

«При понижении среднесуточной температуры менее 8 °С - обязательство муниципалитета о запуске системы отопления», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

Как закон будет выполняться в данном конкретном случае, неизвестно. Жители дома не уверены, что представителям подрядной организации удастся привести в порядок коммуникации к 5 октября. Тем временем люди старшего поколения с нетерпением ждут, когда батареи в их квартирах наполнятся горячей водой. Даже увеличение суммы в квитанциях по оплате ЖКХ некоторых пенсионеров мало волнует.

«Только бы затопили, чтобы нам, старикам, было тепло», - отметила прохожая.

«Я замерзаю дома», - рассказала пензячка.

По опыту прошлых лет, когда после запуска тепла пензенцы начали жаловаться на огненные батареи, особенно в учреждениях здравоохранения, правительство области поручило ресурсоснабжающим организациям не допускать перетопа, чтобы люди не изнывали от жары.

У коммунальных служб есть неделя на установку необходимых задвижек, которые должны обеспечить комфортную температуру в жилых домах и социально значимых объектах.