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Общество

Росгосстрах запустил онлайн-платформу для работы страховым агентом

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Получить стабильный источник дохода стало еще проще. Росгосстрах запустил новый онлайн-сервис для продавцов страховых продуктов - «Агентология».

На этой платформе агентам и тем, кто хочет попробовать себя в новой профессии, можно зарегистрироваться онлайн, пройти обучение, получить методическую поддержку, начать продавать страховые продукты и управлять комиссионным вознаграждением и доходами.

«Агентология» - это простой инструмент для тех, кто хочет работать на себя и привык рассчитывать только на свои силы. Работа с этим приложением подразумевает свободный рабочий день, возможность подрабатывать для тех, кто хочет получить дополнительный доход, сохраняя отношения с работодателем или учась. Делать это можно из дома, с дачи, даже из транспорта - с телефона, планшета или компьютера. По сути, это полноценный фронт-офис», - рассказал руководитель блока цифрового бизнеса Росгосстраха Дмитрий Литовченко.

Преимущества платформы оценят агенты из российских городов-миллионников, где ритм жизни часто требует дистанционного взаимодействия и быстрых онлайн-контактов. Но и в российской глубинке приложение позволяет работать эффективно - был бы интернет.

Любой человек может зайти на сайт agentology.ru, зарегистрироваться там, получить на почту пароль, пройти обучение и приступить к продажам. Интерфейс простой и интуитивно понятный, он позволяет произвести быстрый расчет стоимости полиса, удобен для внесения персональных данных и прикрепления документов.

Через платформу «Агентология» можно продавать восемь страховых продуктов. Они технологичны и понятны, не требуют серьезной оценки принимаемого на страхование имущества либо позволяют это сделать дистанционно. Четыре продукта представляют исторические для Росгосстраха виды: автострахование («Каско.Профессионал» и «Помощь на дороге») и страхование жилья и имущества («Ваше жилье» для недорогих домов и дач и программа страхования квартиры «Родные стены»).

Полис «Доктор онлайн» позволяет дистанционно проконсультироваться с врачом, а программа «Здоровье дороже» - получить денежную выплату и квалифицированную медпомощь при диагностировании онкологических заболеваний.

Есть и полисы для туристов, путешествующих по России или собирающихся за рубеж, а также ОСАГО. В ближайшее время продуктовая линейка будет расширена за счет других простых и доступных по цене программ страхования и сервисных продуктов.

Компания заинтересована в том, чтобы ее продукты широко распространялись, в том числе брокерами или продавцами, которые сотрудничают с другими компаниями, но желают получать дополнительный доход с нового бизнеса. Можно сформировать и свою агентскую сеть, предложив знакомым стать продавцами страховых продуктов.

Процесс оплаты комиссионного вознаграждения за заключенные договоры абсолютно прозрачен. И агент точно знает, какое ему начислят КВ, это прописано в интерфейсе. Деньги можно получить на свою карту, банковский счет. Чем больше продаж, тем выше ставка КВ и, соответственно, заработок.

При этом «Агентология» выступает налоговым агентом для физлиц, удерживает НДФЛ, проводит отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ.

Удобную платформу уже используют тысячи человек. При активной работе с приложением агент может заработать порядка 100 тыс. рублей в месяц.

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