Пензенцы выступили против вышки сотовой связи вблизи домов

27.09.2020 | 18:21

Люди протестуют - жильцы сразу нескольких домов на улице Пушанина собрались в гаражном кооперативе «Сатурн». В одном из боксов неизвестные запланировали установить вышку сотовой связи.

«Совершенно недопустимо, что сейчас делается. Сотовая связь - это объекты повышенной опасности. Электромагнитное излучение сродни радиации. Народ очень беспокоится. У нас и так здесь вокруг и ЛЭП, и уже две вышки стоят. Теперь третья вышка», - возмутилась старшая по дому № 44 на улице Пушанина Александра Алексеевна.

Конструкция появилась около гаражей совсем недавно, говорят очевидцы. Рабочие, которые привезли бетонный столб, общаться с ними отказались, раскрывать название организации-заказчика тоже. Людям пришлось обратиться в правоохранительные органы.

«Вызвала полицию. Работы прекратили ближе к восьми вечера. Территория охранялась всю ночь полицией. На данный момент тоже участковый работает», - рассказала старшая по дому № 54 на улице Пушанина Наталья Михайловна.

Бывшая владелица помещения в Пензе не проживает. Фирма-заказчик выкупила гараж, теперь он находится в ее собственности. Но протестующие уверены, что это не дает ей разрешения на строительство вышки.

«Основным правоустанавливающим документом у нас в кооперативе является устав. В уставе прописаны все законные действия членов кооператива. Члены кооператива могут не заниматься производственной коммерческой деятельностью, а только использовать боксы для хранения автотранспорта, личных вещей», - пояснил член ГСК «Сатурн» Владимир Александрович.

Получить комментарий от появившегося представителя подрядной организации не удалось. Люди всерьез опасаются за свое здоровье. Данным, что никакого вреда вышка сотовой связи им не причинит, они не верят.

«Здесь могут быть и головные боли, и недомогания, и, извините, страдают репродуктивные системы. Мы вообще ошарашены были вчера, когда узнали, что в нескольких метрах вдруг решили поставить эту систему», - выразила мнение жителей ближайших домов Александра Алексеевна.

Подобное в Пензе происходит уже не в первый раз. Несколько месяцев назад вышка сотовой связи была установлена в одном из боксов гаражного кооператива на улице Вяземского.