Пензенские студенты привезли награды с чемпионата профессионалов

26.09.2020 | 12:40

Подведены итоги финала VIII Национального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. В нем участвовали более 2 800 человек со всей России и из других стран. Они демонстрировали свое искусство в 130 видах деятельности.

Пензенские студенты приняли участие в пяти компетенциях: «Ресторанный сервис», «Кондитерское дело», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Архитектура», «Физическая культура, спорт и фитнес» (основная и юниоры).

По итогам оценки жюри в копилке Пензенской области оказались три медали и три медальона «За профессионализм».

В компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Ангелина Какулина стала серебряным призером в основной группе, а Анна Холкина - бронзовым среди юниоров.

Вероника Федоренко завоевала бронзу в компетенции «Малярные и декоративные работы».

Медальон «За профессионализм» получили Анастасия Серова («Кондитерское дело»), Анна Наумова («Ресторанный сервис») и Даниил Козин («Архитектура»).