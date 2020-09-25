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Общество

В Пензе суд взыскал с пенсионерки налог пятилетней давности

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Первомайский районный суд Пензы рассмотрел дело горожанки, три года не платившей налог на имущество. В 2015-м ей было начислено 617 рублей, в 2016-м - 1 234, в 2017-м - 1 357 рублей. Районная инспекция подала иск.

Оказалось, что женщина в 2016 году вышла на пенсию, тем самым освобождаясь от уплаты этого вида налога. Тогда же пензячка получила налоговое уведомление за 2015 год и решила, что не должна платить.

Однако суд расценил ее довод как неправильное толкование норм действующего законодательства: сумма налога исчисляется по истечении календарного года.

«Право на льготу у гражданки возникло с 27 августа 2016 года, следовательно, за 2015-й она обязана уплатить налог на имущество физических лиц в полном объеме», - пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда.

С пенсионерки взыскана задолженность за 2015 год в сумме 617 рублей, а также государственная пошлина в бюджет Пензы - 300 рублей.

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Источник — фото pixabay.com
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