В Пензе суд взыскал с пенсионерки налог пятилетней давности

25.09.2020 | 13:05

Первомайский районный суд Пензы рассмотрел дело горожанки, три года не платившей налог на имущество. В 2015-м ей было начислено 617 рублей, в 2016-м - 1 234, в 2017-м - 1 357 рублей. Районная инспекция подала иск.

Оказалось, что женщина в 2016 году вышла на пенсию, тем самым освобождаясь от уплаты этого вида налога. Тогда же пензячка получила налоговое уведомление за 2015 год и решила, что не должна платить.

Однако суд расценил ее довод как неправильное толкование норм действующего законодательства: сумма налога исчисляется по истечении календарного года.

«Право на льготу у гражданки возникло с 27 августа 2016 года, следовательно, за 2015-й она обязана уплатить налог на имущество физических лиц в полном объеме», - пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда.

С пенсионерки взыскана задолженность за 2015 год в сумме 617 рублей, а также государственная пошлина в бюджет Пензы - 300 рублей.