В Пензе наградили работников и ветеранов отрасли машиностроения

Ветераны и работающие в отрасли машиностроения в последнее воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник. Тем, кто давно на заслуженном отдыхе, такие мероприятия нужны.
«Прихожу, чтобы увидеть всех, с кем прошла зрелость», - поделился горожанин.
«Здесь много ветеранов собирается ежегодно», - рассказал пензенец.
Губернатор области Иван Белозерцев поздравил собравшихся с Днем машиностроителя, отметив важную роль отрасли в экономике региона.
«За январь-август этого года индекс промышленного производства Пензенской области составил 106,9%. Мы вышли на первое место в Приволжском федеральном округе, причем темп роста сложился выше, чем в Российской Федерации. Промышленными предприятиями отгружено продукции на 160 миллионов рублей», - сообщил Иван Белозерцев.
Глава региона отметил лучших сотрудников предприятий машиностроения грамотами и благодарностями, сказав, что необходимо поднимать зарплаты, увеличивать производство.
Один из тех, от кого это зависит, - Евгений Наумов. Сначала в организацию, которая производит топливозаправочные станции, пришла жена, а потом и он сам. Доволен, хотя его труд легким назвать нельзя.
«Пыль, грязь, трудоемко это все, но справляемся. По зарплате: сколько сделаем - столько получим, у нас работа такая», - работник отрасли машиностроения.
В конце поздравления лучших работников отрасли ждал концерт.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Серьезное достижение, без сарказма.