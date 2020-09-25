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Общество

В Пензе наградили работников и ветеранов отрасли машиностроения

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Ветераны и работающие в отрасли машиностроения в последнее воскресенье сентября отмечают профессиональный праздник. Тем, кто давно на заслуженном отдыхе, такие мероприятия нужны.

«Прихожу, чтобы увидеть всех, с кем прошла зрелость», - поделился горожанин.

«Здесь много ветеранов собирается ежегодно», - рассказал пензенец.

Губернатор области Иван Белозерцев поздравил собравшихся с Днем машиностроителя, отметив важную роль отрасли в экономике региона.

«За январь-август этого года индекс промышленного производства Пензенской области составил 106,9%. Мы вышли на первое место в Приволжском федеральном округе, причем темп роста сложился выше, чем в Российской Федерации. Промышленными предприятиями отгружено продукции на 160 миллионов рублей», - сообщил Иван Белозерцев.

Глава региона отметил лучших сотрудников предприятий машиностроения грамотами и благодарностями, сказав, что необходимо поднимать зарплаты, увеличивать производство.

Один из тех, от кого это зависит, - Евгений Наумов. Сначала в организацию, которая производит топливозаправочные станции, пришла жена, а потом и он сам. Доволен, хотя его труд легким назвать нельзя.

«Пыль, грязь, трудоемко это все, но справляемся. По зарплате: сколько сделаем - столько получим, у нас работа такая», - работник отрасли машиностроения.

В конце поздравления лучших работников отрасли ждал концерт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

За январь-август этого года индекс промышленного производства Пензенской области составил 106,9%
Серьезное достижение, без сарказма.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

топливозаправочные станции
и все машиностроение.

Гость||

А как же режим повышенной готовности, постоянно продлеваемый тем же самым губернатором, и рекомендация всем 65+ сидеть по домам и не шастать по массовым мероприятиям? Собрали они ветеранов машиностроения! И это на фоне роста числа зараженных и ежедневной регистрации смертей от ковида! В Москве опять ограничения, а у нас как всегда-- гуляй-не хочу!

Гость||

Машиностроение просрато,гуляй рванина.сами то понимают хоть.

Имя: Гость
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