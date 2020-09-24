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Общество

В Пензе волонтерам акции «Мы вместе» вручили президентские медали

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Награжденных президентскими медалями пензенцев - более сотни. В Доме молодежи чествовали особо отличившихся во всероссийской акции «Мы вместе». Молодые люди не жалели сил и пропускали занятия ради спасения от пандемии.

«В течение нескольких месяцев ребята и девушки занимались тем, что помогали пожилым и людям, находящимся на самоизоляции, перенести это тяжелое время. Выполняли социальные функции в этот момент, занимались доставкой лекарств и продуктов», - сообщил руководитель пензенского исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

Анастасия Ненашева руководила работой выездных волонтерских групп, у которых порой складывались непростые ситуации.

«Кому-то попадалась бабушка, которой не то молоко привезли. Случаи были разные. В основном все волонтеры у нас приходили по собственному желанию и все были довольны», - рассказала она.

Волонтерский контингент самый разный - от мала до велика.

«В основном это школьники, студенты. Очень много людей, которые нам помогали, в возрасте. У нас даже была бабушка, которой 65 лет», - пояснил Сергей Мельников.

Акция «Мы вместе» не прекратится до полного снятия режима повышенной готовности.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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