Пензенцам предлагают принять участие в акции «Человек идущий»

Пенза присоединится к общероссийскому проекту «Человек идущий», цель которого - мотивировать население к повышению ежедневной двигательной активности.
Соревнования проходят в течение длительного времени, чтобы сформировать привычку к ходьбе и оптимальный двигательный режим. В состязаниях предусмотрено три этапа.
Предварительный этап (10 сентября - 10 октября) включает тест-системы и комплектование команд.
На промежуточном этапе (10-15 октября) подводятся первые итоги, формируются окончательные списки команд.
Основной этап (15 октября - 15 ноября) предусматривает непосредственное проведение чемпионата по фоновой ходьбе среди пяти видов команд: корпоративных, муниципальных, пенсионных, молодежных и команд неформальных объединений граждан, приверженных к здоровому образу жизни.
«По итогам определяются победители и призеры соревнований. Победителем становится команда, показавшая лучший результат в своей программе», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
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