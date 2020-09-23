Пензенцам предлагают принять участие в акции «Человек идущий»

23.09.2020 | 09:02

Пенза присоединится к общероссийскому проекту «Человек идущий», цель которого - мотивировать население к повышению ежедневной двигательной активности.

Соревнования проходят в течение длительного времени, чтобы сформировать привычку к ходьбе и оптимальный двигательный режим. В состязаниях предусмотрено три этапа.

Предварительный этап (10 сентября - 10 октября) включает тест-системы и комплектование команд.

На промежуточном этапе (10-15 октября) подводятся первые итоги, формируются окончательные списки команд.

Основной этап (15 октября - 15 ноября) предусматривает непосредственное проведение чемпионата по фоновой ходьбе среди пяти видов команд: корпоративных, муниципальных, пенсионных, молодежных и команд неформальных объединений граждан, приверженных к здоровому образу жизни.

«По итогам определяются победители и призеры соревнований. Победителем становится команда, показавшая лучший результат в своей программе», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.