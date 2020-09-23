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Общество

Пензенцам предлагают принять участие в акции «Человек идущий»

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Пенза присоединится к общероссийскому проекту «Человек идущий», цель которого - мотивировать население к повышению ежедневной двигательной активности.

Соревнования проходят в течение длительного времени, чтобы сформировать привычку к ходьбе и оптимальный двигательный режим. В состязаниях предусмотрено три этапа.

Предварительный этап (10 сентября - 10 октября) включает тест-системы и комплектование команд.

На промежуточном этапе (10-15 октября) подводятся первые итоги, формируются окончательные списки команд.

Основной этап (15 октября - 15 ноября) предусматривает непосредственное проведение чемпионата по фоновой ходьбе среди пяти видов команд: корпоративных, муниципальных, пенсионных, молодежных и команд неформальных объединений граждан, приверженных к здоровому образу жизни.

«По итогам определяются победители и призеры соревнований. Победителем становится команда, показавшая лучший результат в своей программе», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нефть для кого качают?

Все на жоповозки поддержим Сечина рублём!

Гость||

Не для того поповозки в кредит брал.

Гость||

Вон идёт прохожий на мэра похожий, ходит за себя и за того парня, экономит на проезде ..чем не "Человек идущий"..

Гость||

Не уж то мы увидим как Белозерцев ходит на работу пешком и назад ?Ну должен же кто то показывать народу пример.

Гость||

Гость писал(a):

Ну должен же кто то показывать народу пример.
Последний всенародно избранный мэр города Пензы Калашников Александр Серафимович ходит пешком. Но возраст берёт своё.

Имя: Гость
Комментарий:

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