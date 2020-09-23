Пензенский пруд стал местом отдыха для белых лебедей

23.09.2020 | 19:09

Под шум опадающей осенней листвы и мчащихся по трассе машин, практически в черте города, ничего и никого не боясь, на воде отдыхают белые лебеди.

По официальным данным, на территории Пензенской области постоянно гнездятся всего 10-12 пар грациозных птиц с длинными шеями. Так что увидеть в природе региона лебедей - редкость.

Небольшая стая летит через Пензу на юг, в Северную Африку, подальше от наступающих холодов. Видимо, красавцы решили отдохнуть и набраться сил перед дальней дорогой.

«Третий день они здесь. Вышел, смотрю: плавают. Иногда останавливались, в этом году один плавал - видимо, потерял пару», - рассказал житель Пензы.

По соседству от самых крупных на планете водоплавающих птиц пензенский пруд бороздят неказистые кряквы - родственники лебедя, который относится к семейству утиных и отряду гусеобразных.

«Они местные, по весне приплывают», - пояснил мужчина.

Иногда люди с ружьями постреливают в уток, которые вынуждены порой петь лебединую песню.