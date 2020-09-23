«Горводоканал» построит станцию углевания воды

23.09.2020 | 13:40

ООО «Горводоканал» строго контролирует качество холодной питьевой воды, подаваемой в системы городского водопровода. Она соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Тем не менее «Горводоканал» предусмотрел меры по дополнительной очистке воды при возникновении нештатных ситуаций, спровоцированных природными и техногенными загрязнениями источника водоснабжения города - Сурского водохранилища. Также эта технология будет применяться для улучшения органолептических показателей летом и в период паводка, когда в исходной воде высока вероятность максимальной концентрации различного рода загрязнений.

ООО «Горводоканал» и НИИ «ВодГео» провели совместное исследование Сурского водохранилища, чтобы изыскать возможность повысить надежность барьерной функции очистных сооружений водопровода. На основании научных работ был подобран сорбент - порошкообразный активированный уголь.

Угольный раствор поглощает химические соединения, и после этого осуществляется обычный цикл водоподготовки. Технология угольной очистки зарекомендовала себя качественным решением в европейских городах и в крупных городах России.

Предприятие разработало проектно-сметную документацию на строительство станции приготовления и дозирования угольной пульпы (раствора) в поднимаемую из водохранилища воду для предварительного очищения. Проект получил положительное заключение государственный экспертизы и включен в состав «Инвестиционной программы «Горводоканала» по повышению экономической и экологической эффективности на период 2020-2021 гг.».

В 2020 году заключен договор на поставку основного оборудования для станции углевания стоимостью 72 млн рублей. Поставка оборудования запланирована на четвертый квартал 2020 года, строительно-монтажные работы начнутся в марте 2021-го. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2021 года.