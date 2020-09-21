В пензенской колонии инвалидов не обеспечивали протезами и обувью

21.09.2020 | 10:03

В исправительной колонии строгого режима № 5, расположенной на улице Пушанина в микрорайоне Гидрострой, выявили нарушения законодательства о защите прав инвалидов.

Как оказалось, двух осужденных с ограниченными возможностями здоровья не обеспечивали техническими средствами реабилитации, в числе которых: комнатное кресло-коляска с ручным приводом, прогулочное кресло-коляска, протезы бедра и голени модульного типа, чехол на протез, ортопедическая обувь и обувь на протез.

Спецпрокурор обратился в суд с требованием о понуждении ИК-5 к соблюдению закона. Служители Фемиды оказались на стороне представителя надзорного органа и удовлетворили его иск.

«В настоящее время инвалиды обеспечены необходимыми техническими средствами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.