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Общество

Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова

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В честь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя известного нападающего Александра Кожевникова. По такому случаю в родной город из Москвы прибыл и сам спортсмен.

«Конечно, это приятно, а когда поздравляют, приятно вдвойне. Трудно передать ощущения», - отметил Александр Кожевников.

В официальной церемонии вместе с почетным гостем приняли участие юные хоккеисты и глава региона. Они не перерезали красную ленту, а коллективно нажали кнопку.

«Он оставил большой след в развитии советского, российского хоккея и, естественно, пензенского. Мы надеемся, что количество занимающихся увеличится в разы», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Дизель-Арена» - второй в стране ледовый дворец, который носит имя Кожевникова. В Омске в честь прославленного игрока также назвали спортивный комплекс.

Александр Викторович - единственный воспитанник пензенской школы хоккея, ставший двукратным олимпийским чемпионом.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Кожевников
Это вообще КТО и с какого дуба его имя присвоили Дизель-Арене? Чтобы присваивать имена должно пройти не менее 10 лет со дня смерти а этот Кожевников жив и здоров.

Гость||

Чудные крестьянские дети.....

Гость||

капец

Гость||

Тогда уж Бочкарев. При нем построили.

Гость||

А кажевников бывший темп

Гость||

Алочка из Универа не приедет?

Гость||

Гость писал(a):

Тогда уж Бочкарев. При нем построили.
Вася не любил хоккей, к тому же в Нижнем Ломове местный Ледовый ФОК носит его имя

Гость||

Гость писал(a):

А кажевников бывший темп
Там в хоккей не играют с 2012 года. Просто спортивно-культурный центр ПГУ, можно имени Волчихина или Гулякова

Гость||

А куда вчера Кожевников и губернатор после второго периода пропали?

Гость||

Я бы присвоил имя Дины Черемушкиной.

Имя: Гость
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