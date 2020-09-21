Пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя Александра Кожевникова

21.09.2020 | 18:00

В честь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею пензенской «Дизель-Арене» присвоено имя известного нападающего Александра Кожевникова. По такому случаю в родной город из Москвы прибыл и сам спортсмен.

«Конечно, это приятно, а когда поздравляют, приятно вдвойне. Трудно передать ощущения», - отметил Александр Кожевников.

В официальной церемонии вместе с почетным гостем приняли участие юные хоккеисты и глава региона. Они не перерезали красную ленту, а коллективно нажали кнопку.

«Он оставил большой след в развитии советского, российского хоккея и, естественно, пензенского. Мы надеемся, что количество занимающихся увеличится в разы», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Дизель-Арена» - второй в стране ледовый дворец, который носит имя Кожевникова. В Омске в честь прославленного игрока также назвали спортивный комплекс.

Александр Викторович - единственный воспитанник пензенской школы хоккея, ставший двукратным олимпийским чемпионом.