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Общество

Пензенцев предупредили о заморозках и усилении ветра

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В понедельник, 21 сентября, пензенцев вновь ждет по-осеннему холодная погода. По данным Гидрометцетра, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС России, местами температура ночью опустится ниже нуля.

В области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный 7-12 метров в секунду, днем он может усилиться до 15-18. Ночью столбик термометра опустится до +1...+6 градусов, местами будут заморозки до -2. Температура днем +11...+16.

«На территории области существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи», - предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу погоды на сервисе «Яндекса», к 23 сентября в области потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов. Дождей не ожидается.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Почему в дома не пустили тепло?Город замерзает.

Гость||

Включайте отопление,замерзаем

Гость||

Гость писал(a):

Почему в дома не пустили тепло?Город замерзает.
Со вторника и далее - 21+

Гость||

Не надо отопления,кому холодно в шубе ходите.

Имя: Гость
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