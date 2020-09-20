Пензенцев предупредили о заморозках и усилении ветра

20.09.2020 | 13:21

В понедельник, 21 сентября, пензенцев вновь ждет по-осеннему холодная погода. По данным Гидрометцетра, размещенным на сайте регионального ГУ МЧС России, местами температура ночью опустится ниже нуля.

В области ожидается переменная облачность, существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный 7-12 метров в секунду, днем он может усилиться до 15-18. Ночью столбик термометра опустится до +1...+6 градусов, местами будут заморозки до -2. Температура днем +11...+16.

«На территории области существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередачи», - предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно прогнозу погоды на сервисе «Яндекса», к 23 сентября в области потеплеет. Днем воздух будет прогреваться до 20 градусов. Дождей не ожидается.