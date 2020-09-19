В Пензе центр «Волонтеры культуры» принял 130 новичков

19.09.2020 | 19:49

Волонтеры культуры - студенты Пензенского колледжа искусств приняли в свои ряды 130 новичков. Столько первокурсников сделало шаг в добровольчество.

«Мы должны понять, кто из них может быть лидером команды, кто ставит перед собой цели. И мы должны понять, чтобы помочь им развиться в добровольчестве в нашем центре», - пояснила руководитель регионального добровольческого центра «Волонтеры культуры» Ольга Куприянова.

Для церемонии посвящения в первокурсники выбрали парк имени В. Г. Белинского. От сцены студенты разошлись группами на разные площадки, чтобы пройти ряд испытаний.

Одно из заданий называлось «Обнимашки». Смысл заключается в том, что, заступив за бордюр и опираясь на единомышленников, надо добраться до конца шеренги.

Также было задание не пролить ни капли на поднос из стоящего на нем стакана, удерживая за нити.

Программу испытаний для новичков придумали студенты старших курсов.

«Они должны пройти «минное поле», по которому проложен правильный маршрут», - рассказала о правилах очередного задания студентка колледжа Анжела Русина.

Добровольческому центру «Волонтеры культуры» - только год, но он выдался насыщенным. Многое удалось сделать, впереди - еще больше.

«Мы занимаемся реконструкцией, помощью в облагораживании усадеб, проводим акции, мероприятия, социально значимые проекты на благо нашего региона, общественности», - пояснил лидер студенческого отряда активистов регионального центра «Волонтеры культуры» Дмитрий Чистяков.

Уже в понедельник, 21 сентября, будет дан старт «Неделе добрых дел», где волонтеры культуры примут участие.