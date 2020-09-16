Жителей Пензенской области предупредили о заморозках

16.09.2020 | 11:42

В четверг, 17 сентября, согласно прогнозу Гидрометцентра, в Пензенской области ожидаются заморозки. Ночью и утром температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до 0 или -2 градусов.

Региональное ГУ МЧС России предупредило пензенцев о том, что необходимо защитить сельскохозяйственные растения от холода, накрыв их полимерной пленкой или нетканым материалом.

Автомобилисты должны учитывать погодные условия, выбирая нужный скоростной режим, и соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательными на дороге следует и пешеходам.

Ранее о похолодании в Центральной России предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он пообещал, что после 7 сентября ежедневно примерно на один градус будет становиться холоднее. К 20 сентября воздух станет прогреваться до 15 градусов.