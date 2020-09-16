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Общество

Жителей Пензенской области предупредили о заморозках

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В четверг, 17 сентября, согласно прогнозу Гидрометцентра, в Пензенской области ожидаются заморозки. Ночью и утром температура воздуха и на поверхности почвы может опуститься до 0 или -2 градусов.

Региональное ГУ МЧС России предупредило пензенцев о том, что необходимо защитить сельскохозяйственные растения от холода, накрыв их полимерной пленкой или нетканым материалом.

Автомобилисты должны учитывать погодные условия, выбирая нужный скоростной режим, и соблюдать правила дорожного движения. Быть внимательными на дороге следует и пешеходам.

Ранее о похолодании в Центральной России предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он пообещал, что после 7 сентября ежедневно примерно на один градус будет становиться холоднее. К 20 сентября воздух станет прогреваться до 15 градусов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Отнимите у МЧС рассылатель смс - более 90% не сходится.

Гость||

Гость писал(a):

Отнимите у МЧС рассылатель смс
больше интересует во сколько обходится бюджету такие рассылки?

Гость||

Пора отопление включать)))

Имя: Гость
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