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Общество

В Спутнике прошла международная «Канитель»

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VI международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель» торжественно закрылся в Городе Спутнике. Яркие мастера и умельцы из 170 городов поделились знаниями о своем ремесле, которые хранили и передавали из поколения в поколение.

Праздник длился три дня, в течение которых все пришедшие на набережную Спутника попадали в ремесленный городок. Здесь были и традиционные для регионов сладости, и различная кухонная утварь, и одежда. Знаменитый тульский пряник, уникальные новогодние игрушки родом из Пензы, картузы из-под Ярославля - и все ручной работы.

Только на «Канители» в Спутнике можно было почувствовать себя настоящим гончаром, кузнецом или художником. Три дня здесь увлекали в хороводы и зазывали на мастер-классы.

«География фестиваля в этом году шикарная! Думаю, не было еще такого в регионе, чтобы приезжали на одно мероприятие представители всех округов России. К нам ехали семьями, большими делегациями - такого количества туристов мы не видели никогда на фестивале», - рассказала идейный вдохновитель «Канители» Людмила Тимакова.

«Отдельно хотелось бы сказать спасибо Городу Спутнику за то, что здесь замечательная инфраструктура. Мы, когда проводили фестиваль на Фонтанной площади Пензы, чувствовали, что очень тесно, а в Спутнике самая большая в Европе амфитеатральная площадка, развитая инфраструктура и отличная команда», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Помощь в организации фестиваля творчества и рукоделия и комфортного пребывания участников «Канители» оказал строительный холдинг «Термодом».

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