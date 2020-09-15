В регионе растет число заразившихся коронавирусом детей

15.09.2020 | 15:12

Во вторник, 15 сентября, в региональном оперативном штабе подтвердили 95 новых случаев коронавирусной инфекции.

За сутки 30 инфицированных выявили в Пензе, 29 - в Заречном. 7 пациентов проживают в Кузнецком районе, 6 - в Городищенском.

По 5 случаев зарегистрировали в Неверкинском и Каменском районах, 4 - в Пензенском, 2 - в Лунинском. По одному зараженному прибавилось в Бессоновском, Башмаковском, Тамалинском и Иссинском районах.

Среди новых пациентов есть 11 детей. Вирус подтвердили у малышей в возрасте 1 года, 2, 4 лет, двух ребят 5 лет, а также пациентов 6, 9, 10, 16 лет и двух 17-летних подростков.

14 сентября зарегистрировали 8 заразившихся несовершеннолетних, 13-го - 5, 12-го - 6. Всего с начала эпидемии новую инфекцию подхватили 505 детей в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

На 15 сентября число случаев коронавируса достигло 9 484. Под наблюдением специалистов находятся 4 430 человек, сняты с него 29 852.

В вирусологической лаборатории обследовали 72 597 человек (всего 74 420 исследований), в лабораториях лечебной сети - 197 620 (всего 209 810 исследований). За сутки сделали 2 334 теста.