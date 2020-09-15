Сетевое издание|18+|Вторник|15 сен 2020|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе никак не решат судьбу незаконно возведенного здания

Печать

Во вторник, 15 сентября, на комиссии Пензенской городской думы обсудили судьбу незаконно возведенного объекта на улице Карпинского, 33в, возле сквера «Три гвоздики».

Судьба здания решается уже несколько лет. В марте 2015-го мэрия выдала разрешение на возведение на земельном участке вблизи дома № 37 на ул. Карпинского двухэтажного магазина общей площадью 324,95 кв. м. Вместо него на свет появилось здание площадью 1 944 кв. м.

В декабре того же года администрация Пензы разрешила собственникам строительство магазина на улице Карпинского, 33в, площадью 1 943,44 кв. м.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о признании этого разрешения недействительным, но получил отказ. Тогда прокурор обратился в апелляционную инстанцию, которая признала незаконным выданное администрацией Пензы разрешение на возведение магазина. В итоге прокуратура потребовала снести построенный объект.

Однако, как отметил на комиссии депутат Андрей Жданников, здание до сих пор стоит. По его информации, его скоро введут в эксплуатацию, помещения будут сдаваться в аренду.

Начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова уточнила, что суд отклонил иск к администрации Пензы о сносе здания. Теперь на рассмотрении служителей Фемиды находятся документы о признании за двумя физическими лицами права собственности на объект.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО?

Гость||

так что по итогу то?

Гость||

Суды тройки намного эффективнее были. А здесь сколько людей на немалых окладах задействовано было,сколько бумаг переписано за годы тягомотины,и что получилось?!

Гость||

Закон или бабло? Делаем ставки господа...

Гость||

А хто хозяин сей постройки? Конечно же скоро введут в эксплуатацию домик.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте