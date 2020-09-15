В Пензе никак не решат судьбу незаконно возведенного здания

15.09.2020 | 15:30

Во вторник, 15 сентября, на комиссии Пензенской городской думы обсудили судьбу незаконно возведенного объекта на улице Карпинского, 33в, возле сквера «Три гвоздики».

Судьба здания решается уже несколько лет. В марте 2015-го мэрия выдала разрешение на возведение на земельном участке вблизи дома № 37 на ул. Карпинского двухэтажного магазина общей площадью 324,95 кв. м. Вместо него на свет появилось здание площадью 1 944 кв. м.

В декабре того же года администрация Пензы разрешила собственникам строительство магазина на улице Карпинского, 33в, площадью 1 943,44 кв. м.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о признании этого разрешения недействительным, но получил отказ. Тогда прокурор обратился в апелляционную инстанцию, которая признала незаконным выданное администрацией Пензы разрешение на возведение магазина. В итоге прокуратура потребовала снести построенный объект.

Однако, как отметил на комиссии депутат Андрей Жданников, здание до сих пор стоит. По его информации, его скоро введут в эксплуатацию, помещения будут сдаваться в аренду.

Начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова уточнила, что суд отклонил иск к администрации Пензы о сносе здания. Теперь на рассмотрении служителей Фемиды находятся документы о признании за двумя физическими лицами права собственности на объект.