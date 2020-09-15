Сотрудников госжилстройтехинспекции привлекли к ответственности

15.09.2020 | 20:01

Количество фактов сложно подсчитать, а вот видов нарушений - около 10. Столько выявили прокуроры в работе региональной Госжилстройтехинспекции. Тотальную проверку работы органа государственной власти блюстители порядка начали после жалоб пензенцев.

«Установлено, что ведомством не была обеспечена возможность получения заявителями, в том числе юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в электронной форме сведений о сроках и порядке получения государственных услуг. На портале государственных и муниципальных услуг полностью отсутствовала возможность получения информации о госуслуге по присвоению многоквартирным домам и подтверждению класса их энергетической эффективности», - сообщила заместитель начальника управления прокуратуры Пензенской области Елена Сумбаева.

Имели место и факты, когда управляющим компаниям лицензии выдавали без необходимых сведений. При этом без внимания оставляли часть доводов из обращений граждан.

«По результатам проверки начальнику ведомства внесено представление. Семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», - пояснила Елена Сумбаева.

Как сообщили в прокуратуре, региональная госжилстройтехинспекция уже приняла меры для устранения допущенных нарушений.