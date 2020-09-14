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Общество

В Пензенской области наступило бабье лето

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Звучит странно, но каждый год осенью приходит лето. Оно кратковременное, потому что бабье. В течение примерно двух недель начиная с 14 сентября устанавливается теплая погода, но при этом природа напоминает, что закат жизненной активности придет совсем скоро.

«Это такой срок в жизни растений, когда деревья и кустарники бывают в своем самом ярком и красивом уборе: некоторые желтые, некоторые красные. И вот когда наступают спокойные теплые дни, наверное, это и называют бабьим летом», - отметила биолог Пензенского ботанического сада Галина Можаева.

Листья желтые над городом еще не кружатся. В этом году с весны почва накопила много влаги и растения пополнились питательными веществами. Деревья выглядят очень свежо. Это касается и людей. В такой период дамы чувствуют свое превосходство над мужчинами. Ведь у сильного пола нет второго лета.

Принято считать, что бабье лето соотносится не только с природой, но и с периодом жизни женщины. Она уже немолодая, но еще ого-го. Привлекательна, возрастные болезни пока не начались, но есть осознание того, что ты уже не девка, а баба.

«От того, насколько эффективно человек сможет интегрировать этот новый образ себя, свои новые отношения, свои новые открытия себя же, тем ему будет комфортнее дальше жить», - пояснил доктор психологических наук Всеволод Константинов.

«Какой-то период времени, когда снова тепло, как летом, хотя уже лето наступает», - рассказала Галина Можаева.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

11 канал какое тепло ? В свитере и куртке ?

Гость||

Ну, теперь бабы начнут массово беременеть...

Гость||

Журналисты, вы дебилы

Гость||

Гость писал(a):

11 канал какое тепло ? В свитере и куртке ?
Какие бабы такое и лето.)))

Гость||

Гость писал(a):

Ну, теперь бабы начнут массово беременеть...
Ага, вот и я, хожу по Пензе и думаю: кого бы выeбaть? Может быть нашего ослика ИА?

Гость||

ХРИСТА РАДИ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ОТОПЛЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ!!!

Имя: Гость
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