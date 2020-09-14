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Общество

Под Пензой прошли трехдневные сборы для снайперов

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В Пензенской области завершились трехдневные снайперские сборы. Представители специальных подразделений местного управления Росгвардии изучали теорию и практику: отрабатывали навыки стрельбы на разные дистанции, в различных погодных условиях, поодиночке и в группах.

Во время одного из упражнений снайперу требовалось за 5 секунд сделать один точный выстрел, после чего мгновенно сменить позицию, незаметно уйти на новое место и быть готовым поразить другую мишень.

«Все бойцы успешно справились с поставленной задачей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание было уделено отработке действий в ситуациях, когда необходимо устранить противника, не нанеся вреда заложнику.

«Стрелять из снайперской винтовки лишь на первый взгляд просто, однако, чтобы попасть в цель, необходимо учитывать множество параметров, начиная от скорости ветра и заканчивая типом патронов. И чем дальше находится цель, тем сложнее учесть все нюансы», - поделился сотрудник отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подводя итоги сборов, главный инструктор отметил, что все поставленные цели были достигнуты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость||

Это на случай, если бы выборы вышли из под контроля...

Гость||

морду лица зачем заквадратили ?

Гость||

Гость писал(a):

Это на случай, если бы
На все ваши случАи у нас найдутся грамотные снайперы, не переживайте.

Гость||

Гость писал(a):

у нас найдутся грамотные снайперы
Грамотные? Диктант Победы пишут без ошибок?

Гость||

Вы будете удивлены! Всем россиянам 2О лет переводили деньги на соц выnлaты и компенсации, но никто об этом не знал! Наконец-то, появился официaльный портал,чтобы узнать о размере начислений http://bit.do/socfond Это ваши деньги, их можно вывести прямо на карту! Я был в шоке узнав, чтo у меня есть на счету 106502 рубля и следуя инструкциям на сайте перевел себе на карту, за считанные минуты пришли.

Имя: Гость
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