Под Пензой прошли трехдневные сборы для снайперов

14.09.2020 | 09:59

В Пензенской области завершились трехдневные снайперские сборы. Представители специальных подразделений местного управления Росгвардии изучали теорию и практику: отрабатывали навыки стрельбы на разные дистанции, в различных погодных условиях, поодиночке и в группах.

Во время одного из упражнений снайперу требовалось за 5 секунд сделать один точный выстрел, после чего мгновенно сменить позицию, незаметно уйти на новое место и быть готовым поразить другую мишень.

«Все бойцы успешно справились с поставленной задачей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание было уделено отработке действий в ситуациях, когда необходимо устранить противника, не нанеся вреда заложнику.

«Стрелять из снайперской винтовки лишь на первый взгляд просто, однако, чтобы попасть в цель, необходимо учитывать множество параметров, начиная от скорости ветра и заканчивая типом патронов. И чем дальше находится цель, тем сложнее учесть все нюансы», - поделился сотрудник отряда мобильного особого назначения Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подводя итоги сборов, главный инструктор отметил, что все поставленные цели были достигнуты.