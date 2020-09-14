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Общество

Пензячка вернулась к социальному образу жизни ради детей

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Мокшанский районный суд отменил ограничения в родительских правах в отношении жительницы Пензы.

Годом ранее женщина бросила своих несовершеннолетних детей (мальчика и девочку) и начала злоупотреблять спиртным. Условий для их проживания и развития у нее не было. Тогда служители закона приняли решение ограничить горожанку в правах.

Спустя время мать поняла, что сотворила, и встала на путь исправления. Женщина прекратила пить и привела жилище в порядок. Также она устроилась на стабильную работу и взялась платить алименты.

«Суд пришел к убеждению, что обстоятельства, послужившие основанием ограничения гражданки в родительских правах, отпали. Истица по месту работы и жительства характеризуется положительно, диспансерное наблюдение проходит регулярно», - пояснили служители Фемиды.

В итоге матери вернули детей, освободив ее от взысканий.

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Гость||

К какому образу жизни?!? Что вы несёте вообще?!?

Имя: Гость
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