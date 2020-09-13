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Общество

В Большой Елани увековечили память об односельчанине - Герое России

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Он отдал свою жизнь, защищая мирных граждан. Уроженец села Большая Елань Пензенского района Николай Володин погиб в августе 2002 года. Его подвиг не забыт. Память о своем однокласснике бережно сохранили его друзья и товарищи из молодежной патриотической организации «Наследие». Они создали в местной школе музей.

«Мы с ним учились практически, только год у нас разницы. Николая я очень хорошо помню. Хотели увековечить его память, сделать музей очень красивым, достойным. Чтобы наше молодое поколение приходило и гордилось. Здесь очень много людей живет хороших. Хочется, чтобы было место, куда прийти, показать детям», - пояснил Виталий Стариков.

Школа, где учился Николай, носит его имя.

Перед торжественным открытием обновленного музея у мемориального комплекса, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны, где установлен монумент Николаю Володину, прошла церемония возложения цветов.

Мать Героя России воспитывала своего сына как настоящего мужчину. О том, что он собрался учиться в Сызранском летном училище, узнала в последний момент.

«Тогда нет было этих сотовых. Телеграмму присылает: «Я поступил. Сдал все на пятерки». Мы с отцом на присягу вдвоем ездили. А сейчас у меня никого не осталось вот, одна», - отметила Анна Володина.

Экспозицию создавали в течение полугода. В помещении, где располагался небольшой школьный музей, теперь масштабная выставка, рассказывающая о многих выдающихся жителях села Большая Елань. Однако центральное место в ней заняли документы и личные вещи пилота боевого вертолета Николая Володина.

«Эта шинель к нам попала - дар музею его мамы. Здесь его боевые очки, дневник, планшет. Все передано из первых рук», - рассказала заведующая музеем воинской и трудовой славы им. Н. Н. Володина Любовь Перкина.

По случаю открытия музея был проведен круглый стол, в ходе которого участники встречи обсудили вопросы культурного и исторического воспитания молодежи.

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