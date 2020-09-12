В Заречном отметили 62-летие со дня основания города

12.09.2020 | 18:15

12 сентября жители Заречного разделились на две части: одни приняли непосредственное участие в праздничных мероприятиях, другие с интересом на все посмотрели. Тех, кому все равно, что происходит, не нашлось.

«От всей души поздравляю с Днем города! Сегодня у нас двойной праздник: 62-я годовщина со дня рождения нашего города и 75-летие атомной отрасли. Мы всегда были и остаемся ее частью», - отметил глава города Заречного Олег Климанов.

«Желаю всем, чтобы Заречный процветал! Развития - городу; здоровья, счастья, благополучия, любви - людям, живущим в нем!» - поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

День рождения ЗАТО невозможно представить без традиционного торжественного шествия представителей различных производственных коллективов. Люди гордятся своим городом, работой, продукцией.

По улице прошли врачи, учителя, спортсмены, работники коммунального хозяйства.

Добавила ярких красок пожарная техника.

Парад - не единственный подарок городу: в новое здание переехал Дворец бракосочетания. Теперь он размещается в художественном музее-салоне, прежде пустовавшем семь лет. Теперь церемонии будут проходить в совершенно иной атмосфере.

Анна и Дмитрий стали первыми молодоженами, которых приняли в новом дворце, да еще в присутствии первых лиц города и области. Волнение запредельное - такое точно в этой семье никогда не забудут.

Также в Заречном завершается реконструкция центрального парка.

На работу было выделено 100 миллионов рублей. Сделано уже немало, а открыть место массового отдыха обещают не позднее чем через 15 дней.