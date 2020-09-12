Пензенцам пенсии и соцвыплаты начнут переводить на карту «Мир»

С 1 октября пензенцам, получающим пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты, деньги будут перечисляться на карты национальной российской платежной системы «Мир».
«Это требование федерального закона. Оно введено в целях защиты интересов граждан Российской Федерации от внешних негативных факторов и обеспечивает полную независимость от международной обстановки и безопасность платежей», - пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.
Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчетного счета, то необходимо сообщить в пенсионный фонд. Это можно сделать дистанционно.
Для этого нужно:
- зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
- авторизоваться под паролем с портала госуслуг;
- из списка электронных сервисов в разделе «Пенсии» выбрать «Подать заявление о доставке пенсии»;
- заполнить форму заявления и отправить.
Со следующего месяца пенсия и социальные выплаты будут поступать на карту «Мир».
Новые реквизиты можно сообщить также в клиентской службе ПФР (по предварительной записи), в многофункциональном центре или по почте.
«Для тех, кто получает выплаты на банковский счет, к которому карта не выпускается, или почтой, ничего не изменится. Пенсии будут доставляться так же, как и раньше», - добавили в пресс-службе регионального отделения ПФР.
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