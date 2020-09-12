Сетевое издание|18+|Суббота|12 сен 2020|13:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

Пензенцам пенсии и соцвыплаты начнут переводить на карту «Мир»

Печать

С 1 октября пензенцам, получающим пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты, деньги будут перечисляться на карты национальной российской платежной системы «Мир».

«Это требование федерального закона. Оно введено в целях защиты интересов граждан Российской Федерации от внешних негативных факторов и обеспечивает полную независимость от международной обстановки и безопасность платежей», - пояснили в пресс-службе отделения ПФР по Пензенской области.

Если при получении карты «Мир» изменяются реквизиты расчетного счета, то необходимо сообщить в пенсионный фонд. Это можно сделать дистанционно.

Для этого нужно:

- зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;

- авторизоваться под паролем с портала госуслуг;

- из списка электронных сервисов в разделе «Пенсии» выбрать «Подать заявление о доставке пенсии»;

- заполнить форму заявления и отправить.

Со следующего месяца пенсия и социальные выплаты будут поступать на карту «Мир».

Новые реквизиты можно сообщить также в клиентской службе ПФР (по предварительной записи), в многофункциональном центре или по почте.

«Для тех, кто получает выплаты на банковский счет, к которому карта не выпускается, или почтой, ничего не изменится. Пенсии будут доставляться так же, как и раньше», - добавили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте