Пензенские дачники заканчивают сбор картошки на участках

12.09.2020 | 20:00

У русского человека отношение к зреющим в глубокой земле клубням всегда было особое. К картошке настолько привыкли, что уже и не помнят: в Европу она попала из Америки в начале XVI века, а в России появилась только при Петре I.

«Картофель - второй хлеб. Он должен быть на столе всегда», - заявил дачник.

В Пензенской области завершается сбор урожая питательных корнеплодов. В разных районах области этот представитель семейства пасленовых показал себя по-разному. Критерием успеха в выращивании этого растения в народе являются понятия «уродилась - не уродилась».

«1:10 - это хороший результат, 1:20 - вообще отличный! Это общепринятое правило. Где-то - чуть побольше, где-то - чуть поменьше. А в этом году практически минусовой результат. Только погодные условия причиной: дожди за дождями, земля закоксовалась», - пояснил огородник.

Но год на год не проходится. Так всегда бывает то густо, то пусто.Главное - сохранить собранный урожай, чтобы зимой быть сытым.