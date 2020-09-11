В Пензе пройдет выставка-распродажа шуб от производителя

11.09.2020 | 09:01

В понедельник, 14 сентября, у жительниц Пензы и области появится возможность побывать на выставке-распродаже продукции Кировской меховой фабрики и стать обладательницей шубы, отличающейся роскошью и сказочностью фактуры.

Изделие можно купить со скидкой 25%. Купон размещен на официальном сайте компании-производителя.

Кировская меховая фабрика – это не просто изделия из меха норки, нутрии, лисицы, а произведения искусства, которые созданы для того, чтобы женщины смогли почувствовать себя бесконечно любимыми.

«Накидывая на плечи шубку, прелестница окружает себя лаской, нежностью и теплом. Норковые шубки и полушубки отличаются легкостью, даже если длина - до середины голени, многообразием расцветок (как природных, так и искусственных) и богатством выбора моделей. Главное, что можно выбирать и среди весьма необычных коллекций, ведь специалистам под силу удивлять и шокировать в хорошем смысле этого слова», - рассказали представители Кировской меховой фабрики.

Производитель представит коллекцию «Агата-1». Мех изделий, как и цветовое решение, покоряет своей нежностью. Первый аспект реализуется через отделку чуть ниже пояса и по краю рукава довольно узкими поперечными полосками норки. Второй аспект - очень «вкусный» пудровый цвет норки и «аппетитный» баклажановый.

Также пензячек познакомят с коллекцией «Моника», где шубы напоминают платье с пышной юбкой в форме полусолнца. Пояс и поперечно расположенные меховые полосы, из которых сшит подол, подчеркнут фигуру.

«Особый шик - «Моника» из меха оттенков блек вельвет, ирис блю вельвет», - отметили на Кировской меховой фабрике.

Коллекция «Диана» полностью оправдывает свое название: королевский крой для королевских особ. Это пышная шуба (трапеция от линии груди), верхняя часть которой сшита из поперечно расположенных меховых полосок, рукава довольно широкие, колоколоподобные.

В коллекции представлены вариации оттенков от белого жемчуга, пудры, мальвы (новинка) до сапфира, сканблек и блек вельвет.

Выставка-распродажа шуб пройдет в ДК «40 лет Октября» на улице Леонова, 1а.