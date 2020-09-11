Сетевое издание|18+|Пятница|11 сен 2020|09:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Управляющая компания «Сурская Ривьера» дорожит репутацией

Печать

ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» зарекомендовала себя на рынке услуг ЖКХ Пензенской области как добросовестная компания, на протяжении пяти лет обслуживающая 6 домов. Этот срок достаточен для того, чтобы репутация начала работать на организацию.

Компания работает по принципу «Качество - в каждый дом». Многолетний опыт сотрудников позволяет с успехом управлять многоквартирными домами, наращивать материально-техническую базу, создавать положительный финансовый баланс домов.

Многим известны управляющие организации, руководители которых на все жалобы отвечают универсальной фразой: «Денег нет, но вы держитесь», при этом выставляя платежки с неадекватными суммами на содержание жилья. А случается еще хуже: за пару лет управляйка выводит средства со счета дома и меняет название.

«В нашей компании такое исключено. Сотрудники постоянно взаимодействуют с людьми, не боясь открыто смотреть им в лицо. Безусловно, от проблем никто не застрахован, но жители домов знают: если мы что-то пообещали, то сделаем», - раскрывает профессиональные секреты генеральный директор УК «Сурская Ривьера» Сергей Тюмкин.

По словам руководителя компании, любые трудности преодолимы, если соблюдаются три условия. Первое - наличие единомышленников, второе - решимость довести дело до конца, третье - готовность потратить на эти цели собственное время.

«Сегодня пришло время личного бренда: я как директор лично отвечаю перед жителями за качество работ», - утверждает Сергей Тюмкин.

Когда жители многоквартирного дома на общем собрании выбирают управляющую компанию «Сурская Ривьера», начинается работа: производится осмотр здания, составляется план содержания и ремонта на текущий год. При этом вся информация, в том числе о подрядчиках, находится в открытом доступе, поэтому жильцы могут оценить не только качество, но и соблюдение сроков ремонта.

ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» расположена по адресу: ул. Антонова, 5е, тел. 98-84-99.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте