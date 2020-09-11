Управляющая компания «Сурская Ривьера» дорожит репутацией

11.09.2020 | 09:00

ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» зарекомендовала себя на рынке услуг ЖКХ Пензенской области как добросовестная компания, на протяжении пяти лет обслуживающая 6 домов. Этот срок достаточен для того, чтобы репутация начала работать на организацию.

Компания работает по принципу «Качество - в каждый дом». Многолетний опыт сотрудников позволяет с успехом управлять многоквартирными домами, наращивать материально-техническую базу, создавать положительный финансовый баланс домов.

Многим известны управляющие организации, руководители которых на все жалобы отвечают универсальной фразой: «Денег нет, но вы держитесь», при этом выставляя платежки с неадекватными суммами на содержание жилья. А случается еще хуже: за пару лет управляйка выводит средства со счета дома и меняет название.

«В нашей компании такое исключено. Сотрудники постоянно взаимодействуют с людьми, не боясь открыто смотреть им в лицо. Безусловно, от проблем никто не застрахован, но жители домов знают: если мы что-то пообещали, то сделаем», - раскрывает профессиональные секреты генеральный директор УК «Сурская Ривьера» Сергей Тюмкин.

По словам руководителя компании, любые трудности преодолимы, если соблюдаются три условия. Первое - наличие единомышленников, второе - решимость довести дело до конца, третье - готовность потратить на эти цели собственное время.

«Сегодня пришло время личного бренда: я как директор лично отвечаю перед жителями за качество работ», - утверждает Сергей Тюмкин.

Когда жители многоквартирного дома на общем собрании выбирают управляющую компанию «Сурская Ривьера», начинается работа: производится осмотр здания, составляется план содержания и ремонта на текущий год. При этом вся информация, в том числе о подрядчиках, находится в открытом доступе, поэтому жильцы могут оценить не только качество, но и соблюдение сроков ремонта.

ООО «Управляющая компания «Сурская Ривьера» расположена по адресу: ул. Антонова, 5е, тел. 98-84-99.