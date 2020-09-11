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Общество

Портал PenzaInform.ru собрал главные новости уходящей недели

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Редакция портала PenzaInform.ru представила подборку наиболее популярных новостей уходящей недели.

В первом сюжете пензенцы пытались понять смысл «Кентавра».

Умы многих до сих пор будоражит новый арт-объект у фонтана. Необычная скульптура в виде человекоконя не всем пришлась по душе, и ее смысл оказался доступен далеко не каждому.

Кто-то заявляет, что кентавр символизирует слияние человеческой стихии с животной, а распахнутые руки говорят об открытости по отношению к другим. Дырка в туловище - это окно души.

Противников арт-объекта смущает приподнятый хвост и анатомические подробности. Они заявляют, что смысла в скульптуре нет и быть не может.

Вторая новость - о закрытии классов в Пензенской области на карантин.

Некоторых учеников уже начали распускать по домам. На 9 сентября, в регионе занятия отменили у учащихся семи классов. Но по какой причине - из-за ОРВИ или коронавируса, не уточняется.

Родители опасаются перехода на дистанционное обучение. Однако пока ни одно образовательное учреждение работать не перестало

Третий сюжет рассказал о том, что волнует многих жителей Пензенской области. Спрогнозировано начало второй волны коронавируса.

Речь идет о конце сентября, при этом вакцина от опасной инфекции должна поступить в регион к октябрю.

Последнюю неделю каждый день регистрируют более чем по 90 новых заболевших. За все время пандемии коронавирусом заразился 9 121 человек. 116 из них ушли из жизни.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мы люди верующие и болеем за ваши заблудшие продажные души.За заботу спасибо и Вам не хворать.

Гость||

Этого дырявого Иван-коня,лесбиянки и гомосексуалисты провозгласили своим богом. Для православных и правоверных жителей Пензы наверно это неприемлимо.

Если где то на задворках стоит,не вопрос. Но не в центре города,имейте совесть.

Имя: Гость
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