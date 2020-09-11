Под Пензой правоохранители обезвредили условных террористов

11.09.2020 | 19:16

Взрыв прогремел на всю округу, пламя мгновенно охватило машину. Бороться с огнем прибыли сотрудники МЧС. Едва спасатели его сбили, как неподалеку оперативники правоохранительных органов обнаружили в другом автомобиле террористов - условных. Это они взорвали машину.

Было принято решение ликвидировать бандитов. На штурм пошел СОБР Росгвардии. Стрельбу спецназовцы вели боевыми патронами.

Бандитов обезвредили. Настало время представителей следственного комитета. Криминалисты в поисках истины изучили изрешеченный пулями автомобиль.

«Основная задача следователя на месте происшествия - обнаружить следы, которые подтверждают факт причастности тех или иных лиц к совершению преступления. Будут изымать пули, патроны, гильзы и все следы, чтобы установить личность», - пояснил руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Пензенской области Максим Смирнов.

Второй год подряд на полигоне под Пензой офицеры следственного комитета и Росгвардии организуют совместный полевой выход, во время которого специалисты двух ведомств работают над общими задачами. Там же получают награды отличившиеся сотрудники и представители средств массовой информации.

Так, благодарность за подписью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина была вручена генеральному директору телерадиокомпании «Наш дом» Татьяне Прошиной.