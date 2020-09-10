В пензенских парках готовятся отметить день варенья

10.09.2020 | 19:11

В Пензе 12 сентября собираются отметить день варенья как дань сохранению семейных традиций. Мероприятие распределится по трем площадкам.

Парк имени В. Г. Белинского будет ждать гостей с полудня. Все желающие смогут продегустировать ягоды и плоды, сваренные в сахаре, и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению.

Лакомства не обделены полезными веществами. Груши и яблоки богаты клетчаткой, варенье из малины содержит салициловую кислоту, а из черной смородины - кладезь витамина C и железа, в клубничном полно антиоксидантов. Выбор богатый, главное - знать меру и не забывать о калориях.

Также во время фестиваля собираются сварить 100 литров компота.

Вечером выступят пензенские кавер-группы.

Другими площадками дня варенья станут Ульяновский и Комсомольский парки.