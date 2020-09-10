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Общество

В пензенских парках готовятся отметить день варенья

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В Пензе 12 сентября собираются отметить день варенья как дань сохранению семейных традиций. Мероприятие распределится по трем площадкам.

Парк имени В. Г. Белинского будет ждать гостей с полудня. Все желающие смогут продегустировать ягоды и плоды, сваренные в сахаре, и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению.

Лакомства не обделены полезными веществами. Груши и яблоки богаты клетчаткой, варенье из малины содержит салициловую кислоту, а из черной смородины - кладезь витамина C и железа, в клубничном полно антиоксидантов. Выбор богатый, главное - знать меру и не забывать о калориях.

Также во время фестиваля собираются сварить 100 литров компота.

Вечером выступят пензенские кавер-группы.

Другими площадками дня варенья станут Ульяновский и Комсомольский парки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

С коронавирусом будет?

Гость||

Такое ощущение, что В городе все делается специально, чтобы увеличить количество заболевших!!!

Гость||

Приду с ведром.

Гость||

Гость писал(a):

чтобы увеличить количество заболевших!!!
а что его бояться этот коронавирус болеем выздоравливаем.

Ну если кто боится этого вируса прячьтесь тогда как можете

Имя: Гость
Комментарий:

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