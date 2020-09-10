Умников и умниц Сурского края ждут три этапа игры

10.09.2020 | 11:02

Подготовительный, второй региональный и финальный этапы игры «Умники и умницы Сурского края» пройдут на следующей неделе.

14 и 15 сентября в Пензенской области с использованием видеоконференции Zoom состоится подготовительный этап. Его тема - «Полководцы. Герои тыла. Герои-пензенцы. Сурский рубеж». Начало занятий в 14:00.

Лекторами станут автор книг об участии пензенцев в ключевых событиях Великой Отечественной войны Геннадий Тамбовцев и сотрудник института регионального развития Пензенской области, профессор Наталья Берлякова, которая расскажет о малоизвестных фактах обороны Сталинграда и событиях начала войны.

Также игроков ждет лекция по ораторскому искусству, креатив-бой по изобретательству и солдатской смекалке, экспресс-викторина из 30 вопросов.

Второй региональный этап игры состоится 16 сентября в 14:00 также на платформе Zoom. Умникам и умницам предстоит продемонстрировать искусство красноречия. За 15 минут до выступления будут озвучены темы, посвященные Великой Отечественной войне. Оратору требуется уложиться в 40 секунд.

Финал игры состоится 17 сентября в 14:00 на базе портала «Пензенская региональная заочная школа программирования». Каждый игрок получит доступ в свой виртуальный кабинет. Все участники финала синхронно будут видеть вопросы (их в перечне 30), на которые необходимо ответить за 30 секунд.

«Профессор МГИМО, телеведущий Юрий Вяземский пригласит победителей и призеров финала на съемки игры «Умницы и умники», которые начнутся в ноябре», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.