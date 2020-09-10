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Общество

Олег Ягов снял видео на стройплощадке пензенского цирка

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Монтаж купола в пензенском цирке будет завершен к ноябрю. Об этом представитель компании-подрядчика сообщил зампреду правительства Олегу Ягову, посетившему стройплощадку в среду, 9 сентября.

После визита чиновник выложил видео, снятое на объекте, на личных страницах в соцсетях.

«На стадии завершения монтаж первого слоя кровельного пирога на куполе над главным манежем. Следующим этапом станет выполнение работ по огнеупорному покрытию, утеплению и монтажу кровли из оцинкованного металла с полимерным покрытием», - пояснил Ягов.

Параллельно вокруг купола ведутся кладочные работы. Кроме того, на объекте монтируют внутренние инженерные сети. Там, где уже завершили отделку фасадов, оборудуют наружное освещение.

Всего на стройплощадке цирка сейчас работает около 200 человек.

Ранее сообщалось, что вес металлической конструкции купола без кровельного материала составляет 214 тонн. В амфитеатре запланировано 1 414 мест для зрителей. Над основным залом сделают VIP-ложу, в которой будет не больше 10 кресел.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/yagov70
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