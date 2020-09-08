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Общество

В Пензе студенты открыли памятный знак в будущем сквере

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Зеленый уголок в пределах улиц Беляева, Нахимова и Кулибина пока сквером назвать сложно. Но уже через пару-тройку лет это место будет не узнать, заверяют представители студенческих отрядов. В рамках фестиваля «Ласточка» они открыли здесь памятный знак, с которого и начнется история нового сквера.

«Сегодня строим завтра на Земле» - так гласит надпись на камне. На нем же - и мастерок: все-таки предстоит проделать колоссальную работу. Авторы проекта нового сквера - студенты, будущие архитекторы.

«Сцены как таковой не будет. Будет амфитеатр, собрать трибуны не составит труда», - рассказал Егор Кирянин.

«Я в свои студенческие годы даже не мог мечтать о том, что может появиться сквер студенческих отрядов и будет оказана такая поддержка. Представьте: семь гектаров великолепной территории через несколько лет превратятся в настоящий, лучший и самый большой сквер в России!» - обратился к присутствующим заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Для нас важно, чтобы это место стало популярно среди жителей. Сквер будет открыт абсолютно для всей молодежи», - пояснил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

Идея создания принадлежит представителям студотрядов - их в области около 20. В 2019-м они вышли с предложением к главе администрации Пензы и получили зеленый свет. Несколько раз ребята устраивали там экологические акции.

«Мы заказывали машину, на которую погружали иссохшие ветки, мусор, который тут был. Субботники до нас тут не проводили, поэтому мусора было достаточно», - поделилась командир студенческого сельскохозяйственного отряда «Наследие» Алина Кондратьева.

Со студенческим проектным предложением по благоустройству будущего сквера еще предстоит ознакомиться архитекторам и чиновникам. Но активисты верят, что особых замечаний не будет - ведь это молодежный взгляд на городское пространство.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Судя по эскизу на сохранение на 7 гектарах площади будущего "сквера" двух десятков деревьев еще можно надеяться. Остальное - новомодный газон.

Гость||

Каюк деревьям.

Имя: Гость
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