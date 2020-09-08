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Общество

В Чемодановке для детей устроили познавательный День грамотности

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Чемодановские школьники нестандартно отметили Международный день грамотности. В многонациональном селе устроили праздник под открытым небом. В местном парке «Радуга» для ребят организовали интерактивные площадки, где можно было играть и одновременно узнавать новое.

«Самое важное в жизни - научить ребенка грамотно читать, писать, а отсюда будет и грамотное общение, общение культурное. Он не будет смотреть, какой ты национальности, а будет прежде всего видеть в тебе собеседника и близкого по духу человека», - сообщила директор центра гуманитарного образования ИРР Пензенской области Елена Фирсова.

Одни на импровизированном старинном уроке писали купринские строки под диктовку классной дамы XIX века, другие демонстрировали знания на «Орфографической эстафете», третьи - слушали стихи известного детского поэта.

Всего было 12 станций, где участие приняли школьники со 2-го по 9-й класс. Активно в познавательных играх проявила себя Алиса, которая стремится быть грамотной и в жизни.

«Я много учусь, читаю, пишу. Короче, очень много работаю», - рассказала участница праздника.

Праздник чемодановцам помогли подготовить пензенские музеи и библиотеки. Так, Лермонтовка привезла целую машину книг.

В завершение мероприятия состоялось подведение итогов и награждение самых грамотных и любознательных участников.

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