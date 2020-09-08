Представительница «Дамате» стала лучшим спикером форума по соцполитике

08.09.2020 | 14:21

Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Дамате» Полина Коннова выступила на III кейс-форуме «Комплексный подход к программам здоровья и благополучия сотрудников», который состоялся 3-4 сентября в Москве. Темой ее выступления стало «Социальное благополучие как основа системы устойчивого развития».

Мероприятие, организованное компанией Business Summit of Future, проходило в третий раз. На нем собрались представители крупных компаний из разных отраслей, HR-директора, авторы книг, профессора, ведущие российские эксперты в области well-being, а также бизнесмены, специализирующиеся на системах развития здоровья и благополучия персонала.

Во время выступления Полина Коннова рассказала о комплексном построении системы программ лояльности для сотрудников «Дамате», направленных на повышение благополучия, и поделилась с участниками форума результатами их внедрения. В то время как другие компании только приходят к осознанию важности разработки социальной политики, «Дамате» уже в 2018 году запустила 12 программ лояльности, эффективность внедрения которых можно оценить в цифровом формате.

«За последние два с половиной года количество династий в компании выросло на 25%, и сегодня у нас работают уже более 285 семей. Количество многодетных возросло более чем в два раза: с 180 до 380 человек. В 2019 году количество больничных сократилось на 30% по отношению к аналогичному периоду в 2018-м, а текучесть персонала в «Дамате» снизилась на 6% по сравнению с 2015-м», - уточнила Полина Коннова.

По ее мнению, это подчеркивает важность и эффективность программ благополучия, повышающих уровень жизни и, как следствие, эффективность сотрудников, что оказывает положительное влияние на бизнес-результат.

«В этом году «Дамате» также взяла курс на развитие социальных проектов в рамках программы устойчивого развития. Мы планируем развивать волонтерские инициативы, а также внедрить более удобные для наших сотрудников онлайн-форматы уже действующих программ лояльности. Коммуникация в режиме онлайн особенно актуальна в связи с активным ростом и экспансией компании в другие регионы России», - подчеркнула заместитель генерального директора по управлению персоналом.

По результатам анкетирования участников форума Полину Коннову признали лучшим спикером мероприятия. Единственный доклад, в котором был приведен опыт реального комплексного внедрения системы решений в области здоровья и благополучия сотрудников, заинтересовал аудиторию.

Перед аудиторией также выступили 19 спикеров, в числе которых присутствовали представители «Филип Моррис Интернэшнл» в России, «Буарон» в России, Ipsos, «Мегафон».