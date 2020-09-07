Жителей Пензенской области к концу недели ждет похолодание

07.09.2020 | 14:30

К концу недели россияне смогут почувствовать «настоящую осень». Такое заявление сделало федеральное издание lenta.ru со ссылкой на разговор научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда с РИА Новости.

По словам специалиста, жителей страны ждет стремительное похолодание до +10...+15 °С. Каждый день столбик термометра будет падать примерно на градус, а местами и вовсе опустится ниже +10 °С.

«Придут северные воздушные массы», - пояснил Вильфанд.

Больше остальных изменения в погоде ощутит Приволжский федеральный округ, в который входит Пензенская область. Там 7-9-го числа возможны ночные заморозки с температурой от -2 °С до +4 °С.

По данным регионального Гидрометцентра во вторник, 8 сентября, в Сурском крае ожидается переменная облачность с кратковременными дождями. Ветер ночью юго-восточный 4-9 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 ºС, днем +23...+28 ºС.

Жителей предупреждают о вероятности дорожно-транспортных происшествий из-за мокрого асфальта и нарушений ПДД. Существует риск аварийного отключения электроподстанций в связи с повреждением линий передачи.

Прогнозируется четвертый класс пожарной опасности на территории 27 муниципальных образований.

А уже через неделю столбик термометра упадет до +14 ºС в дневное время, скорость ветра при этом достигнет 15 м/с.