Сетевое издание|18+|Понедельник|7 сен 2020|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе наградили участников форума «Инженеры будущего»

Печать

Оказались в числе сильнейших. Команда регионального отделения Союза машиностроителей России блестяще выступила на международном форуме «Инженеры будущего». Представители Сурского края заняли пятое место среди 97 участников.

Поздравить молодых инженеров и вручить им награды за успешное выступление на престижном конкурсе приехал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона всячески старается поддерживать талантливых специалистов.

«Я в год по несколько раз бываю на многих предприятиях Пензенской области, отмечаю, что там много молодых людей. И меня всегда это радует. Когда больше доверяем молодежи, тогда есть развитие и движение вперед», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Форум «Инженеры будущего» проходил в течение двух недель в онлайн-формате. Пензенская команда состояла из 11 человек. Антон Моргунов в их числе.

«Было много направлений, даже по тестовым заданиям, и там я впитывал в себя те направления, которые мне были мало известны. Более глубоко прорабатывал, усидчиво к этому подходил», - рассказал участник форума.

Отдельных успехов на «Инженерах будущего» добились Евгений Окружко, он в личном рейтинге вошел в число ста лучших специалистов, и Анна Рехачева - завоевала титул вице-мисс в конкурсе красоты, который проводился в рамках форума.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

А Рехачева приглашалась на конкурс красоты или для участия в форуме талантливых инженеров?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте