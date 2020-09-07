В Пензе наградили участников форума «Инженеры будущего»

07.09.2020 | 19:24

Оказались в числе сильнейших. Команда регионального отделения Союза машиностроителей России блестяще выступила на международном форуме «Инженеры будущего». Представители Сурского края заняли пятое место среди 97 участников.

Поздравить молодых инженеров и вручить им награды за успешное выступление на престижном конкурсе приехал губернатор Иван Белозерцев. Глава региона всячески старается поддерживать талантливых специалистов.

«Я в год по несколько раз бываю на многих предприятиях Пензенской области, отмечаю, что там много молодых людей. И меня всегда это радует. Когда больше доверяем молодежи, тогда есть развитие и движение вперед», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Форум «Инженеры будущего» проходил в течение двух недель в онлайн-формате. Пензенская команда состояла из 11 человек. Антон Моргунов в их числе.

«Было много направлений, даже по тестовым заданиям, и там я впитывал в себя те направления, которые мне были мало известны. Более глубоко прорабатывал, усидчиво к этому подходил», - рассказал участник форума.

Отдельных успехов на «Инженерах будущего» добились Евгений Окружко, он в личном рейтинге вошел в число ста лучших специалистов, и Анна Рехачева - завоевала титул вице-мисс в конкурсе красоты, который проводился в рамках форума.