В селах Каменского района начали бурить водозаборные скважины

Возмущению жителей Варваровки Каменского района не было предела. Проблемы с водой они испытывали постоянно. Теперь люди готовятся забыть о них: в селе бурят новую скважину. Старая пришла в негодность из-за ошибок в эксплуатации.
«В свое время утопили насос. Когда его доставали, он запрессовался в фильтровочной части. Весь фильтровочный узел просто выдавило, и глина, песок пошли вовнутрь», - рассказал глава администрации Первомайского сельсовета Андрей Панькин.
А Междуречье безводным стало минувшим летом.
«Сначала насос встал, почему встал, не знаем. Но раз - и встал. А потом, когда приобрели новый насос, воды не оказалось. И все: начались хождения и мучения», - посетовала местная жительница Елена Семечкина.
Два месяца питьевую приходилось брать из колодцев и родников.
«Со специалистами посоветовались районной администрации, пригласили из Самары телескопию, замерили, запустили. Два раза они посмотрели и говорят: дебит - нет воды, ушла вода. Правильно эксплуатировался, никаких нареканий к эксплуатационной части нет, но воды нет. Люди негодовали», - отметил глава администрации Междуреченского сельсовета Вахмет Султанов.
В итоге тоже было принято решение бурить новую скважину, которая должна полностью удовлетворить потребности жителей в воде.
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