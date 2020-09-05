В Пензе общественники регулярно проверяют отделы полиции

05.09.2020 | 19:30

В пензенский изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых нагрянули незваные гости. Нежданным визитерам все показали и рассказали.

Общественники заглянули и туда, где содержатся задержанные, и в служебные помещения.

«Проверки мы проводим регулярно, делали кое-какие замечания. На этот раз все недочеты исправлены», - отметил член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Константин Кулаков.

В ИВС прислушиваются не только к требованиям общественных инспекторов.

«Есть у нас книга пожеланий непосредственно содержащихся лиц. Они нам вносят предложения, как улучшить их быт и содержание. Если они выполнимы и соответствуют законодательству и нормативам, делаем», - рассказал начальник изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Пензе Валерий Чечерин.

Далее общественники намерены проверить работу районных отделов полиции - сначала в Пензе, а затем в области.