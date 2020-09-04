В пензенском детсаду № 71 родителям не обязательно менять пропуска

04.09.2020 | 14:38

Не всем родителям, чьи дети посещают пензенский детский сад № 71 «Северное сияние», нужны новые пропуска вместо старых. Об этом порталу PenzaInform.ru рассказала молодая мать, ребенок которой посещает это дошкольное учреждение.

«В прошлом году родителям выдали бумажные пропуска, где была указаны имя, фамилия ребенка и группа. На мероприятия можно было прийти только с этим пропуском. Более того, на воротах детского сада установлен магнитный замок. Все родители имеют ключ, незнакомцев внутрь не пускают», - рассказала женщина о мерах безопасности в садике.

Но в конце августа, по ее словам, воспитатели потребовали у всех родственников, которые будут забирать детей из сада, принести цветные фотографии размером 3×4 см для оформления пропусков.

«Копии не принимают - требуют только фото из салона. Но в некоторых семьях ребенка забирает не только мама, но и отец, бабушка, дедушка. Каждому из них нужно сделать фото на пропуск, для некоторых семей это накладно», - поделилась пензячка.

В Управлении образования г. Пензы объяснили, что замена пропусков в детском саду № 71 производится по просьбам родителей: те жаловались на их качество и предлагали изготовить ламинированные. При этом фотография не может быть отсканирована с паспорта или вырезана из другого снимка.

«После обращения в «ПензаИнформ» родителям предложено на выбор: оставить старые пропуска или принести фото, и им выдадут новый ламинированный пропуск, на который они не несут никаких затрат», - пояснил начальник управления образования Юрий Голодяев.