В Пензе пожарные устроили детский праздник

04.09.2020 | 19:56

На стадионе специализированной пожарно-спасательной части состоялся детский праздник - торжественная церемония награждения победителей и призеров испытаний, прошедших в 2020 году.

«Мы подводим итоги всероссийского конкурса художественного творчества «Неопалимая купина», в которой четверо наших ребят заняли первые и вторые места. Тематика конкурса - героическая профессия пожарного, будни профессиональных пожарных, работа и помощь юных пожарных, неосторожное обращение с огнем, которое зачастую приводит к пожарам», - сообщила начальник отдела Пензенского областного отделения ВДПО Ирина Егорова.

Также наградили ребят, успешно прошедших два региональных творческих конкурса пожарной тематики. А еще в марте состоялась научно-практическая конференция Приволжского федерального округа, на который студент Даниил Столяров представил свою разработку устройств электромагнитного пожаротушения бесконтактным способом.

«При воздействии поля на факел пламени происходит рекомбинация носителей зарядов внутри факела, их разделение к соответствующим полюсам электродов. Сечение цепных реакций разрывается - пламя гаснет», - объяснил студент филиала Московского государственного университета технологий и управления Даниил Столяров.

За свое изобретение будущий пожарный получил первую премию.

Не обошелся праздник без концерта, после которого профессиональные пожарные показали детям, как происходит боевое развертывание. Затем проголодавшихся ребят накормили кашей из полевой кухни.